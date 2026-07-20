Sohn von Ferdinand Feldhofer erhält Bundesliga-Chance

Markus Schopp befördert nach einer starken Vorbereitung zwei Talente in den Profi-Kader des TSV Hartberg.

Neben Matthias Postl wird auch Nikolaus Feldhofer, der Sohn von GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer, in den Profi-Kader befördert.

"Ich freue mich sehr, ab dieser Saison Teil der Profimannschaft zu sein. Ich werde hart arbeiten, um mich weiterzuentwickeln und meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten", erklärt Nikolaus Feldhofer in einer Vereinsaussendung.

Über die Amateure zu den Profis

Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2025 vom Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg in die Steiermark, wo er zuerst bei den Amateuren tätig war und heuer gemeinsam mit Postl maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga beitrug.

"Beide haben eine überzeugende Vorbereitung absolviert und es sich daher verdient, Teil des Profikaders zu sein. Wir werden mit ihnen gemeinsam intensiv an der Weiterentwicklung arbeiten", gibt Trainer Markus Schopp einen Zukunftsausblick.