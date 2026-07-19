Verstärkt sich Austria Salzburg mit Ex-Bundesliga-Spieler?

Austria Salzburg könnte erneut am Transfermarkt zuschlagen!

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, will Sportdirektor Roland Kirchler Allrounder Simon Pirkl in die Mozartstadt lotsen.

"Ich kenne ihn schon seit unserer gemeinsamen Zeit bei Wacker Innsbruck. Unter mir hat Simon als Teenager das erste Mal im Profibereich gespielt. Wir stehen laufend im Kontakt und jetzt dürfte sich die Chance ergeben, dass wir wieder zusammenarbeiten", wird er vom Medium zitiert.

Einstieg ins Training bereits vor Cup-Auftakt?

Pirkl stand zuletzt bei Blau-Weiß Linz unter Vertrag. Aktuell ist er vereinslos und soll schon bald die Defensive der Austria Salzburg verstärken. "Wenn alles nach Plan läuft, dann könnte es gut sein, dass er noch vor dem Cup-Spiel ins Training einsteigt", so Kirchler.

Dem 29-Jährigen gelangen in 90 Bundesligaspielen sechs Tore und 13 Vorlagen. Auch in der zweiten Liga hat er nach 163 Spielen genug Erfahrung gesammelt. Dabei kam er nicht nur für die Oberösterreicher zum Einsatz, sondern auch für den SV Horn, Austria Lustenau und Wacker Innsbruck.

Auch Goiginger ein Thema

Die Salzburger sind in der Vorbereitung ungeschlagen geblieben. Zuletzt spielte man 1:1 gegen Opatija. Ernst wird es für Schaiders Truppe am Samstag. In der ersten Runde des ÖFB-Cups trifft man auf Regionalligisten Grünau.

Zuvor hoffe man noch auf Zuwachs in der Offensive. Thomas Goiginger soll ein Thema sein. "Wir würden ihn sehr gerne bei uns sehen, mal schauen, ob wir zusammenkommen", sagt der Sportdirektor. Auch er ist nach einem Engagement bei Blau-Weiß aktuell vereinslos.