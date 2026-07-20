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Neuer Klub für Ex-WSG-Verteidiger
Den deutschen Innenverteidiger Jamie Lawrence zieht es nach Belgien.
Jamie Lawrance wechselt von der WSG Tirol zu Oud-Heverlee Leuven.
Der Abwehrhüne wechselt ablösefrei zum Tabellen-Zwölften der abgelaufenen Jupiler Pro League. Der aus der Bayern-Jugend stammende Verteidiger hatte seinen Vertrag bei der WSG nicht mehr verlängert und war somit auf Vereinssuche.
In der letzten Saison absolvierte Lawrence 32 Bundesliga-Spiele von Beginn an und wurde nur ein Mal ausgewechselt. Dabei konnte er für die Tiroler zwei Treffer erzielen.