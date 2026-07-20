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Neuer Klub für Ex-WSG-Verteidiger

Den deutschen Innenverteidiger Jamie Lawrence zieht es nach Belgien.

Neuer Klub für Ex-WSG-Verteidiger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Jamie Lawrance wechselt von der WSG Tirol zu Oud-Heverlee Leuven.

Der Abwehrhüne wechselt ablösefrei zum Tabellen-Zwölften der abgelaufenen Jupiler Pro League. Der aus der Bayern-Jugend stammende Verteidiger hatte seinen Vertrag bei der WSG nicht mehr verlängert und war somit auf Vereinssuche.

In der letzten Saison absolvierte Lawrence 32 Bundesliga-Spiele von Beginn an und wurde nur ein Mal ausgewechselt. Dabei konnte er für die Tiroler zwei Treffer erzielen.

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