Mit halbjähriger Verspätung: LASK nimmt Wunschspieler ins Visier

Laut Informationen der "Oberösterreichischen Nachrichten" war bereits im Winter alles klar. Robert Ljubicic sollte in die Stahlstadt nach Linz wechseln, da er bei AEK Athen kaum Einsatzzeit bekam.

Im Dezember bekam Ljubicic dann durch Verletzungen seiner Mitspieler doch die Chance sich zu beweisen und lieferte ab. Der 27-Jährige traf in fünf Spielen viermal und bereitete drei weitere Treffer vor. Nach dieser Leistung ließ AEK Athen den Wechsel zum LASK platzen.

In der restlichen Saison kam der zentrale Mittelfeldspieler jedoch nicht mehr über die Reservisten-Rolle hinaus, wodurch er am Ende der Spielzeit bei 15 Einsätzen (4 Tore, 4 Assists) hielt.

Wiedervereinigung mit Kühbauer

Nun soll der LASK erneut am Wechsel des Wunschspielers von Didi Kühbauer interessiert sein. Es steht eine Leihe mit Kaufoption im Raum.

Für Ljubicic und Kühbauer wäre es die dritte gemeinsame Station. In St. Pölten feierte der Kroate, der sich gegen das ÖFB-Team entschieden hat, unter Kühbauer 2018 sein Bundesligadebüt.

Bei Rapid trafen Kühbauer und Ljubicic erneut aufeinander, ehe es den gebürtigen Wiener für drei Millionen Euro zu Dinamo Zagreb zog. Mit dem Hauptstadt-Klub wurde er zweimal Meister (2023, 2024).

Während des Engagements in der kroatischen Hauptstadt entschied sich Ljubicic gegen den ÖFB und für das kroatische Nationalteam, für das er jedoch noch nie auflief.

2024 überwies der AEK Athen vier Millionen Euro für die Dienste des Mittelfeldspielers nach Zagreb. Auch in Griechenland krönte sich Ljubicic 2026 zum Meister.