Zieht es Hannes Wolf wieder zurück nach Europa?

Kehrt der ÖFB-Legionär aus der MLS zurück nach Europa?

Laut Informationen von "Sky" soll der 27-jährige Flügelspieler den nächsten Karriereschritt planen. Bei seinem aktuellen Verein, dem New York City FC hat er noch einen gültigen Vertrag bis 31.12.2027.

Bei der MLS-Mannschaft ist Wolf schon seit zweieinhalb Jahren aktiv und zählte zuletzt zu den absoluten Leistungsträgern. In 97 Partien erzielte der gebürtige Grazer für die New Yorker 21 Tore und steuerte 14 Assists bei.

Winkt eine Top-Liga?

Da Wolf noch einen gültigen Vertrag hat, wäre eine Ablösesumme fällig. Wie "Sky" berichtet würde New York City FC einer Ablösesumme zwischen einer und 1,5 Millionen Euro zustimmen. Konkretes Interesse soll es aus der La Liga, der Serie A und der türkischen Süper Lig geben.

Wolf wurde bei Red Bull Salzburg ausgebildet. Anschließend folgte der Wechsel zu RB Leipzig. In den folgenden Jahren war er auch bei Borussia Mönchengladbach und bei Swansea FC unter Vertrag.