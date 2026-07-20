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Offiziell: Austria-Juwel wechselt zu Benfica Lissabon

Der 16-jährige Akademiespieler hatte die Auswahl zwischen mehreren Vereinen. Der portugiesische Rekordmeister machte das Rennen.

Offiziell: Austria-Juwel wechselt zu Benfica Lissabon Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wiener Austria kommt ein großes Talent abhanden.

Der 16-jährige Alan Lembakoali verlässt die Akademie der Veilchen und wechselt in den Nachwuchs des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon.

Der in Frankreich geborene Slowake krönte sich in der abgelaufenen Saison der ÖFB Jugendliga U16 mit 19 Treffern zum Torschützenkönig, im vergangenen September feierte der Stürmer sein Debüt im slowakischen U16-Nationalteam.

Für die Austria lief Lembakoali auch schon im U18-Team sowie in der UEFA Youth League auf. 2024 kam der Nachwuchsnationalspieler von Slovan Bratislava an den Verteilerkreis.

"Wechsel unterstreicht hervorragende Arbeit"

"Mehrere Vereine haben großes Interesse an einer Verpflichtung von Alan Lembakoali gezeigt. Natürlich hätten wir einen Spieler mit seinem Potenzial gerne noch länger bei uns gehalten", sagt Sportvorstand Tomas Zorn.

"Wenn ein Spitzenklub wie Benfica Lissabon einem jungen Spieler jedoch eine attraktive sportliche Perspektive bietet, ist es nachvollziehbar, dass er diesen Schritt gehen möchte."

Zorn: "Sein Wechsel unterstreicht einmal mehr die hervorragende Arbeit, die in unserer Akademie und im Nachwuchsscouting geleistet wird."

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