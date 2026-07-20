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Laimer bestätigt: Entscheidung über Bayern-Zukunft gefallen

Der ÖFB-Star hat verraten, wie es mit ihm weitergeht.

Laimer bestätigt: Entscheidung über Bayern-Zukunft gefallen Foto: © GEPA
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Konrad Laimer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern.

Dies hat der ÖFB-Teamspieler am Montag gegenüber mehreren deutschen Medien selbst bestätigt, nachdem er dabei gesichtet wurde, wie er die Geschäftsstelle an der Säbener Straße verließ.

Der 29-Jährige bindet sich Medienberichten zufolge bis 2029 an den deutschen Rekordmeister, mit Boni soll er über zehn Millionen Euro brutto pro Jahr bekommen.

Kam ablösefrei von Leipzig

Laimer steht seit Sommer 2023 bei den Bayern unter Vertrag, kam damals ablösefrei von RB Leipzig.

Anfangs noch als Mittelfeldspieler eingeplant, hat sich der ÖFB-Star als Außenverteidiger zu einem Leistungsträger entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele, in denen er drei Tore und neun Assists verbuchen konnte.

Bei der WM 2026 stand er in allen vier Spielen für Österreich am Platz.

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