Bericht: Austria soll an brasilianischem Verteidiger dran sein

Austria Wien wird mit einer möglichen Neuverpflichtung für die rechte Außenbahn in Verbindung gebracht.

Wie das aserbaidschanische Medium "Azerisport" berichtet, beschäftigen sich die "Veilchen" mit Dani Bolt.

Der 27-jährige Brasilianer steht seit 2025 beim aserbaidschanischen Rekordmeister FK Qarabag Agdam unter Vertrag.

Champions-League-Erfahrung mit Qarabag

Mit Qarabag machte Bolt in der vergangenen Saison international auf sich aufmerksam. Der aserbaidschanische Serienmeister sorgte als Außenseiter für Aufsehen, indem er die Ligaphase der UEFA Champions League überstand.

Der Brasilianer gehörte dabei allerdings nicht immer zur ersten Wahl. Vor allem in den wichtigen Partien musste er seinen Platz auf der Rechtsverteidigerposition häufig an seinen Landsmann Matheus Silva abgeben.

Kein Bedarf bei der Austria

Bolt gilt als äußerst offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger, würde bei der Austria allerdings auf ordentliche Konkurrenz stoßen.

Aktuell ist auf dieser Position derzeit Routinier Reinhold Ranftl gesetzt, zudem verfügt das Team von Stephan Helm noch über einige talentierte Perspektivspieler, wie den 18-jährigen Daniel Nnodim, der in der Vorbereitung auf sich aufmerksam machte.

Mit Marijan Österreicher und Luca Pazourek stehen zwei weitere vielversprechende Rechtsverteidiger bei den "Veilchen" unter Vertrag. Pazourek ist für die kommende Spielzeit an Hartberg ausgeliehen.

Vertrag bis 2028

Ob sich der Wechsel nach Wien tatsächlich realisieren lässt, bleibt abzuwarten. Bolt besitzt bei Qarabag noch einen laufenden Vertrag bis 2028. Sein aktueller Marktwert wird auf rund eine Million Euro geschätzt.