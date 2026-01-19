Transfer-Update

Transfer-Update: Verliert Sturm im Sommer einen Leistungsträger?

Tomi Horvat soll unmittelbar vor einem Wechsel nach England stehen. Auch bei Salzburg könnte sich der Abgang eines Mittelfeldspielers anbahnen. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Verliert Sturm im Sommer einen Leistungsträger? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Montag war wieder viel los in der Gerüchteküche. Zudem hatte ein Klub aus der ADMIRAL Bundesliga einen Abgang vermelden.

LAOLA1 fasst für euch die neuesten Entwicklungen am Transfermarkt zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Sturm-Stammspieler mit neuem Klub über Sommertransfer einig

Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Offiziell! Hartberg verleiht Stürmer Mijic

Berisha steht vor LASK-Abschied

Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

WAC beobachtet nigerianischen Stürmer

Nach Baier-Verletzung: So plant BW Linz auf der Torhüterposition

GAK beschäftigte sich mit Peter Michorl

Salzburg an serbischem Mittelfeld-Talent dran

ADMIRAL 2. Liga:

Hertha Wels holt Erstliga-Stürmer aus der Slowakei

