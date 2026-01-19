Sturm-Stammspieler mit neuem Klub über Sommertransfer einig

Der SK Sturm Graz muss im Sommer den nächsten schmerzhaften Abgang verkraften.

Nach "Sky"-Informationen ist der Sommertransfer von Tomi Horvat in die Championship zu Bristol City beschlossene Sache.

Der slowenische Mittelfeldspieler hat den obligatorischen Medizincheck beim englischen Zweitligisten schon absolviert. Eine grundsätzliche Einigung wurde bereits erzielt, einzig letzte Formalitäten sind noch zu klären.

Alter Bekannter

Die Grazer verlieren damit nach Tochi Chukwuani im Sommer den nächsten Leistungsträger im Mittelfeld.

Bei Bristol City trifft Horvat mit Fally Mayulu auf einen ehemaligen Teamkollegen. Auch der Trainer ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga: Gerhard Struber.