Bleibt er oder geht er?

Wenige Monate vor Beginn der WM 2026 ist David Alaba auf der Suche nach Spielpraxis. Bei Real Madrid – wo sein Vertrag im Sommer ausläuft und nicht verlängert werden soll – sind die Einsatzchancen aktuell gering.

Saudi-Arabien, MLS, aber auch europäische Optionen wie die Türkei oder Italien stehen im Raum. Die Ansakonferenz analysiert in einer Spezial-Ausgabe die Situation des ÖFB-Kapitäns.

Zudem nehmen Hannes, Harald und Patrick die Wechselgerüchte rund um Patrick Wimmer und Romano Schmid genau unter die Lupe.

Abgerundet wird die Ausgabe mit den neuesten Entwicklungen aus der ADMIRAL Bundesliga und der ADMIRAL 2. Liga.

Hier ansehen: