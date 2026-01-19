Offiziell! Hartberg verleiht Stürmer Mijic

Nächster Abgang beim TSV Hartberg!

Nach Dominik Prokop verlässt auch Patrik Mijic den Klub aus der ADMIRAL Bundesliga. Der 27-jährige Kroate wechselt auf Leihbasis nach Griechenland zu AE Kifisias. Das bestätigte sein neuer Klub am Montag offiziell.

Der Tabellenachte der ersten griechischen Liga sichert sich zudem eine Kaufoption für den Stürmer.

Nachsehen gegenüber Havel

In der Saison 2024/25 war Mijic mit zwölf Toren aus 32 Spielen einer der absoluten Leistungsträger der Oststeirer. In der laufenden Saison hatte er jedoch klar das Nachsehen gegenüber LASK-Leihgabe Elias Havel und stand nur noch dreimal in der Startelf.

Insgesamt lief der Kroate 54-Mal für Hartberg auf, dabei gelangen ihm 23 Tore und neun Vorlagen.