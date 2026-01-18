Transfer-Update

Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Am Sonntag drehte sich die Gerüchteküche um die vermeintlich "kleineren" Klubs der Liga.

Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England? Foto: © GEPA
Am Sonntag gab es in der ADMIRAL Bundesliga zwar keine fixen Transfers zu vermelden. Ein paar Gerüchte tauchten aber sehr wohl auf.

LAOLA1 fasst für euch das neueste Geschehen am Transfermarkt zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

WSG-Stütze weckt wohl Begehrlichkeiten auf der Insel

Hartberg-Stürmer vor Absprung ins Ausland

Englische Zweitligaklubs an Rapid-Leihgabe interessiert

ÖFB-Legionäre

Verhandlungen laufen: Wechselt Schmid in die Premier League?

England oder Italien: Wechselt Wimmer noch im Winter?

Dieser Klub ist Favorit auf Posch-Verpflichtung

