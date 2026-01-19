WAC beobachtet nigerianischen Stürmer

Durch den Verkauf Chibuike Nwaiwu verzeichnete der Wolfsberger AC in diesem Winter einen neuen Rekordtransfer.

Für 5,5 Millionen Euro wechselte der nigeriansche Defensivspieler zu Trabzonspor. Nun sollen die Lavanttaler den nächsten Nigerianer auf der Liste haben - diesmal allerdings einen Stürmer.

Edidiong Ezekiel Enobong könnte laut nigerianischen Medien noch diesen Winter in die ADMIRAL Bundesliga wechseln. Vor allem die Erfolge seiner Landsleute beim WAC sollen den 24-Jährigen von einem Wechsel überzeugen.

Aktuell steht Enobong noch in seiner Heimat bei Enyimba Aba unter Vertrag. In der laufenden Saison gelangen ihm in 19 Spielen vier Tore und eine Vorlage.