Salzburg an serbischem Mittelfeld-Talent dran

Der FC Red Bull Salzburg ist weiter auf der Suche nach dem ersten Winter-Neuzugang.

Wie der "Kicker" nun berichtet, sollen die "Bullen" ein Auge auf den Mittelfeldspieler Mirza Catovic geworfen haben. Der Serbe ist beim VfB Stuttgart unter Vertrag, kommt aber aktuell nur für die Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz.

Bei Stuttgart II ist der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, absoluter Leistungsträger. In dieser Saison spielte er jede Partie, für die er verfügbar war. Nur einmal stand er nicht in der Startelf.

Für einen Einsatz bei der ersten Mannschaft reichte es für den 18-Jährigen, auch ob der großen Konkurrenzsituation, bislang jedoch noch nicht.

Konkurrenz aus Deutschland und England

Die Leistungen und die Situation des jungen Serben rufen neben Salzburg auch andere Mannschaften auf den Plan. So sollen die TSG Hoffenheim und Manchester City ebenfalls Interesse zeigen. Zwischen der TSG und Stuttgart soll es bereits zu einem Austausch gekommen sein.

Stuttgart wolle Catovic, der einen Vertrag bis 2028 hat, zwar nicht verkaufen, aber ohne Perspektive in der ersten Mannschaft könnten sie den Serben wohl nicht halten.