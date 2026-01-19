NEWS

Salzburg an serbischem Mittelfeld-Talent dran

Aktuell spielt der 18-Jährige für Stuttgart II in der 3. Liga in Deutschland.

Salzburg an serbischem Mittelfeld-Talent dran Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg ist weiter auf der Suche nach dem ersten Winter-Neuzugang.

Wie der "Kicker" nun berichtet, sollen die "Bullen" ein Auge auf den Mittelfeldspieler Mirza Catovic geworfen haben. Der Serbe ist beim VfB Stuttgart unter Vertrag, kommt aber aktuell nur für die Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz.

Bei Stuttgart II ist der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, absoluter Leistungsträger. In dieser Saison spielte er jede Partie, für die er verfügbar war. Nur einmal stand er nicht in der Startelf.

Für einen Einsatz bei der ersten Mannschaft reichte es für den 18-Jährigen, auch ob der großen Konkurrenzsituation, bislang jedoch noch nicht.

Konkurrenz aus Deutschland und England

Die Leistungen und die Situation des jungen Serben rufen neben Salzburg auch andere Mannschaften auf den Plan. So sollen die TSG Hoffenheim und Manchester City ebenfalls Interesse zeigen. Zwischen der TSG und Stuttgart soll es bereits zu einem Austausch gekommen sein.

Stuttgart wolle Catovic, der einen Vertrag bis 2028 hat, zwar nicht verkaufen, aber ohne Perspektive in der ersten Mannschaft könnten sie den Serben wohl nicht halten.

Mehr zum Thema

Kehrt Xabi Alonso in die Bundesliga zurück?

Kehrt Xabi Alonso in die Bundesliga zurück?

Deutsche Bundesliga
5
Remis für Querfelds Union: Ex-Stuttgarter sticht als Joker

Remis für Querfelds Union: Ex-Stuttgarter sticht als Joker

Deutsche Bundesliga
England oder Italien: Wechselt Wimmer noch im Winter?

England oder Italien: Wechselt Wimmer noch im Winter?

Deutsche Bundesliga
15
Deutsche Bundesliga LIVE: VfB Stuttgart - Union Berlin

Deutsche Bundesliga LIVE: VfB Stuttgart - Union Berlin

Deutsche Bundesliga
Dieser Klub ist Favorit auf Posch-Verpflichtung

Dieser Klub ist Favorit auf Posch-Verpflichtung

Serie A
9
Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Bundesliga
WSG-Stütze weckt wohl Begehrlichkeiten auf der Insel

WSG-Stütze weckt wohl Begehrlichkeiten auf der Insel

Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg VfB Stuttgart TSG 1899 Hoffenheim Gerüchteküche Deutsche Bundesliga Deutsche 3. Liga Fußball International