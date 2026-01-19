Hertha Wels holt Erstliga-Stürmer aus der Slowakei

Der FC Hertha Wels hat mit Marek Svec einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 22-jährige Slowake kommt ablösefrei vom MFK Skalica. Für den Tabellenletzten der Niké Liga kam er in der laufenden Spielzeit zu 15 Einsätzen, in denen er dreimal traf.

"Durch Marek bekommen wir ein Stürmerprofil dazu, welches wir so noch nicht im Kader hatten. Marek ist ein Stürmer mit hervorragenden technischen Fähigkeiten und verfügt über gute Abschlussqualitäten sowohl mit dem Fuß als auch mit dem Kopf. Wir freuen uns Marek bei uns in Wels begrüßen zu dürfen und ihm in seiner Weiterentwicklung unterstützen zu können“, betont Sportdirektor Rene Swete.

Auch auf Spielerseite ist die Freude groß: "Ich war sehr erfreut, als mir mein Berater mitteilte, dass FC HOGO Hertha Wels an mir interessiert ist. Ich bin glücklich, hier zu sein, und sehe diesen Wechsel als einen wichtigen Schritt in meiner Karriere. Ich bin bereit, hart zu arbeiten, der Mannschaft zu helfen und mein Bestes für den Verein zu geben."