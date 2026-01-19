NEWS

Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Der Innenverteidiger kam 2023 nach Vorarlberg und ist seitdem Stammspieler. Im Winter könnten sich die Wege trennen.

Altach droht Abgang von Stammverteidiger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was bringt die Zukunft für Paul Koller?

Der 23-jährige Innenverteidiger ist beim SCR Altach absolut gesetzt und stand in der laufenden Saison in allen 17 Ligaspielen von Beginn an auf dem Rasen.

Koller befand sich zwar noch mit den Vorarlbergern im Trainingslager in Wien, trotzdem zeichnet sich nun ein Abgang ab. Das bestätigte auch Sportchef Philipp Netzer den "VN": "Wenn der Wunsch da ist, dann werden wir uns gesprächsbereit zeigen."

Schweiz, Deutschland oder doch Sturm?

Laut der Tageszeitung könnte die Spur ins benachbarte Ausland in die Schweiz oder Deutschland führen. Die "Kronen Zeitung" hingegen bringt den SK Sturm Graz und Ex-Coach Fabio Ingolitsch ins Spiel.

Koller, der 2023 vom Stadtrivalen GAK nach Altach wechselte, stand bereits im Sommer auf der Wunschliste der "Blackies", ein Wechsel scheiterte damals aber.

Nach LAOLA1-Informationen werden die Altacher im Falle eines Abgangs nochmal aktiv werden. Auch ein Ersatz für den abgewanderten Leonardo Lukacevic ist geplant.

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Bundesliga
10
Sturm-Stammspieler mit neuem Klub über Sommertransfer einig

Sturm-Stammspieler mit neuem Klub über Sommertransfer einig

Bundesliga
WAC beobachtet nigerianischen Stürmer

WAC beobachtet nigerianischen Stürmer

Bundesliga
3
Jaden Montnor: Passt er zur Austria?

Jaden Montnor: Passt er zur Austria?

Bundesliga
GAK beschäftigte sich mit Peter Michorl

GAK beschäftigte sich mit Peter Michorl

Bundesliga
6
Berisha steht vor LASK-Abschied

Berisha steht vor LASK-Abschied

Bundesliga
6
Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

Bundesliga
60
Kommentare

Kommentare

Transfermarkt Gerüchteküche Paul Koller SK Sturm Graz SCR Altach Admiral Bundesliga Fußball Philipp Netzer