Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Was bringt die Zukunft für Paul Koller?

Der 23-jährige Innenverteidiger ist beim SCR Altach absolut gesetzt und stand in der laufenden Saison in allen 17 Ligaspielen von Beginn an auf dem Rasen.

Koller befand sich zwar noch mit den Vorarlbergern im Trainingslager in Wien, trotzdem zeichnet sich nun ein Abgang ab. Das bestätigte auch Sportchef Philipp Netzer den "VN": "Wenn der Wunsch da ist, dann werden wir uns gesprächsbereit zeigen."

Schweiz, Deutschland oder doch Sturm?

Laut der Tageszeitung könnte die Spur ins benachbarte Ausland in die Schweiz oder Deutschland führen. Die "Kronen Zeitung" hingegen bringt den SK Sturm Graz und Ex-Coach Fabio Ingolitsch ins Spiel.

Koller, der 2023 vom Stadtrivalen GAK nach Altach wechselte, stand bereits im Sommer auf der Wunschliste der "Blackies", ein Wechsel scheiterte damals aber.

Nach LAOLA1-Informationen werden die Altacher im Falle eines Abgangs nochmal aktiv werden. Auch ein Ersatz für den abgewanderten Leonardo Lukacevic ist geplant.