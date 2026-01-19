GAK beschäftigte sich mit Peter Michorl

Peter Michorl verließ im Sommer 2024 Österreich und wechselte nach Griechenland. Der Mittelfeldspieler unterschrieb bei Atromitos Athen, wo er weiterhin unter Vertrag steht und in der laufenden Saison zu den Stammkräften zählt.

Michorls Vertrag läuft noch bis zum Sommer. Doch bereits im Winter hätte der 30-Jährige nach Österreich zurückkehren können. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, beschäftigte sich der GAK mit einer Verpflichtung des Ex-LASK-Führungsspielers. Sportchef Tino Wawra bestätigte das Interesse.

"Der Präsident von Atromitos Athen hat dem Transfer aber einen Riegel vorgeschoben. Der Klub ist im Abstiegskampf, Peter eine Stütze dort. Sie geben ihn nicht her", so Wawra.

Ein Winter-Wechsel kam also nicht zustande. Möglicherweise probieren es die Grazer im Sommer, wenn Michorl ablösefrei ist, erneut.