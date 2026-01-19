Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

Maurits Kjaergaard könnte den FC Red Bull Salzburg noch in diesem Winter verlassen.

Wie das dänische Sportmedium "Tipsbladet" unter Berufung auf die Sportseite "Quotidiano Sportivo" berichtet, steht der Mittelfeldspieler bei der AC Fiorentina im Gespräch.

Der italienische Traditionsverein steckt aktuell tief in der Krise. In der Serie A liegt man gerade auf Platz 17 – punktgleich mit Lecce, die als 18. auf dem ersten Abstiegsplatz liegen. Daher wurden mit Manor Solomon und Marco Brescianini (jeweils per Leihe) bereits zwei Neuzugänge in diesem Winter verpflichtet.

Kjaergaard ist dienstältester "Bulle"

Sollte Kjaergaard diesen Winter tatsächlich wechseln, würden die Salzburger einen der wichtigsten Leistungsträger der vergangenen Jahre verlieren.

Der Däne wechselte 2019 von Lyngby BK in die Mozartstadt und ist somit mit gerade einmal 22 Jahren der aktuell dienstälteste Profi im Kader der "Bullen".

In der aktuellen Saison kommt Kjaergaard auf wettbewerbsübergreifend 21 Einsätze, dabei gelangen ihm vier Tore und sieben Vorlagen.