NEWS

Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

Der Däne könnte die "Bullen" nach über sechs Jahren verlassen.

Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Maurits Kjaergaard könnte den FC Red Bull Salzburg noch in diesem Winter verlassen.

Wie das dänische Sportmedium "Tipsbladet" unter Berufung auf die Sportseite "Quotidiano Sportivo" berichtet, steht der Mittelfeldspieler bei der AC Fiorentina im Gespräch.

Der italienische Traditionsverein steckt aktuell tief in der Krise. In der Serie A liegt man gerade auf Platz 17 – punktgleich mit Lecce, die als 18. auf dem ersten Abstiegsplatz liegen. Daher wurden mit Manor Solomon und Marco Brescianini (jeweils per Leihe) bereits zwei Neuzugänge in diesem Winter verpflichtet.

Kjaergaard ist dienstältester "Bulle"

Sollte Kjaergaard diesen Winter tatsächlich wechseln, würden die Salzburger einen der wichtigsten Leistungsträger der vergangenen Jahre verlieren.

Der Däne wechselte 2019 von Lyngby BK in die Mozartstadt und ist somit mit gerade einmal 22 Jahren der aktuell dienstälteste Profi im Kader der "Bullen".

In der aktuellen Saison kommt Kjaergaard auf wettbewerbsübergreifend 21 Einsätze, dabei gelangen ihm vier Tore und sieben Vorlagen.

Mehr zum Thema

Salzburg an serbischem Mittelfeld-Talent dran

Salzburg an serbischem Mittelfeld-Talent dran

Bundesliga
7
Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Bundesliga
WSG-Stütze weckt wohl Begehrlichkeiten auf der Insel

WSG-Stütze weckt wohl Begehrlichkeiten auf der Insel

Bundesliga
1
England oder Italien: Wechselt Wimmer noch im Winter?

England oder Italien: Wechselt Wimmer noch im Winter?

Deutsche Bundesliga
15
Hartberg-Stürmer vor Absprung ins Ausland

Hartberg-Stürmer vor Absprung ins Ausland

Bundesliga
1
Englische Zweitligaklubs an Rapid-Leihgabe interessiert

Englische Zweitligaklubs an Rapid-Leihgabe interessiert

Bundesliga
17
Dieser Klub ist Favorit auf Posch-Verpflichtung

Dieser Klub ist Favorit auf Posch-Verpflichtung

Serie A
9
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Serie A FC Red Bull Salzburg AC Fiorentina Maurits Kjaergaard Transfermarkt Gerüchteküche