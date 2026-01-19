Berisha steht vor LASK-Abschied

Valon Berisha steht kurz vor einem vorzeitigen Abschied vom LASK.

Laut bosnischen Medienberichten soll sich der Kosovare in finalen Verhandlungen mit dem bosnischen Erstligisten FK Zeljeznicar Sarajevo befinden. Berishas Vertrag in Linz würde im Sommer auslaufen.

Der 32-Jährige kam im Jänner 2024 als damals vereinsloser Spieler in die Stahlstadt. Bis zur Ankunft von Didi Kühbauer war Berisha bei den Athletikern immer gesetzt, unter Kühbauer spielte er in den vergangenen Spielen gar keine Rolle mehr.