Nach Baier-Verletzung: So plant BW Linz auf der Torhüterposition

Der FC Blau-Weiß Linz muss im Frühjahr ohne Viktor Baier auskommen. Tschechiens U21-Torhüter zog sich im Testspiel gegen den FC Zlin in Belek einen Achillessehnenriss zu (zum Nachlesen >>>). Damit endet seine Zeit beim FC Blau-Weiß Linz auf unglückliche Art und Weise.

Der 21-jährige Tscheche, der im Herbst keine Bundesliga-Minute verpasst hatte, "hat einfach nur einen Richtungwechsel im Laufen gemacht, wollte sich abdrücken - eine total harmlose Situation", beschreibt Sportdirektor Christoph Schösswendter die verhängnisvolle Szene gegenüber der "Krone".

"Er hat sofort gemerkt, dass die Achillessehne gerissen ist", erinnert sich der Sportdirektor der Stahlstädter. Daraufhin wurde Baier am Sonntag nach Tschechien zu Stammklub Viktoria Pilsen geflogen, um sich einer Operation zu unterziehen.

Schösswendter will "eine klare Nummer 1" verpflichten

Wenngleich Baier im Herbst nicht das Leistungsniveau von Vorgänger Radek Vitek erreichen konnte, trifft die Verletzung des "Einsers" den Tabellenletzten schwer. "Es ist seine erste Profistation, diese Verletzung ist für ihn natürlich scheiße - und für das ganze Team zach, das lässt die Mitspieler nicht kalt", meint Schösswendter.

Ob sich der FC Blau-Weiß Linz auf der Torhüterposition jetzt noch einmal verstärkt, bleibt abzuwarten. Für Schösswendter steht fest: "Wir haben mit Thomas Turner und Valentin Oelz zwei Torhüter, denen ich die Bundesliga absolut zutrauen, aber wir sind in einer speziellen Situation, sondieren jetzt den Markt. Wir wollen jemanden holen - aber nur eine klare Nummer 1, einen Mann, der Sicherheit geben und die Mannschaft führen kann."