NEWS

Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Die Grazer haben am Mittwochabend einen Neuzugang präsentiert. Zudem kehrte ein ÖFB-Talent nach Österreich zurück. Transfer-Update:

Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Mittwoch war auf dem heimischen Transfermarkt einiges los. Sturm Graz, Hartberg und der GAK haben Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Auch in der Gerüchteküche blieb es nicht ruhig.

LAOLA1 fasst für euch das neueste Geschehen am Transfermarkt zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Ägyptischer Youngster auf Probe bei Red Bull Salzburg >>>

Chukwuani-Ersatz: Sturm präsentiert neuen Mittelfeldspieler >>>

Leihklub will Sturm-Kicker wohl loswerden >>>

Horvat-Abgang? Das sagt Sportchef Parensen >>>

Offiziell! Grosse wechselt innerhalb der Bundesliga >>>

Rapid verlängert mit gleich sechs Youngsters >>>

Lockt Helm einen Ex-Schützling zur Austria? >>>

Hartberg leiht ÖFB-Talent aus der deutschen Bundesliga >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Aus Japan! Vienna schnappt sich RLO-Goalgetter >>>

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Ein neuer Offensivspieler für die SV Ried

Transfer-Update: Ein neuer Offensivspieler für die SV Ried

Bundesliga
Offiziell! Grosse wechselt innerhalb der Bundesliga

Offiziell! Grosse wechselt innerhalb der Bundesliga

Bundesliga
7
Leihklub will Sturm-Kicker wohl loswerden

Leihklub will Sturm-Kicker wohl loswerden

Bundesliga
39
Horvat-Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Horvat-Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Bundesliga
12
Ägyptischer Youngster auf Probe bei Red Bull Salzburg

Ägyptischer Youngster auf Probe bei Red Bull Salzburg

Bundesliga
3
Holt Sturm Graz einen Schweizer als Chukwuani-Ersatz?

Holt Sturm Graz einen Schweizer als Chukwuani-Ersatz?

Bundesliga
36
Transfer-Update: Kehrt Ben Bobzien in die Bundesliga zurück?

Transfer-Update: Kehrt Ben Bobzien in die Bundesliga zurück?

Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Gerüchteküche Transfermarkt GAK SV Ried TSV Hartberg ÖFB-Legionäre 2. Liga First Vienna FC SK Sturm Graz FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien FK Austria Wien