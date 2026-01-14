Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Am Mittwoch war auf dem heimischen Transfermarkt einiges los. Sturm Graz, Hartberg und der GAK haben Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Auch in der Gerüchteküche blieb es nicht ruhig.

LAOLA1 fasst für euch das neueste Geschehen am Transfermarkt zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Ägyptischer Youngster auf Probe bei Red Bull Salzburg >>>

Chukwuani-Ersatz: Sturm präsentiert neuen Mittelfeldspieler >>>

Leihklub will Sturm-Kicker wohl loswerden >>>

Horvat-Abgang? Das sagt Sportchef Parensen >>>

Offiziell! Grosse wechselt innerhalb der Bundesliga >>>

Rapid verlängert mit gleich sechs Youngsters >>>

Lockt Helm einen Ex-Schützling zur Austria? >>>

Hartberg leiht ÖFB-Talent aus der deutschen Bundesliga >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Aus Japan! Vienna schnappt sich RLO-Goalgetter >>>