Offiziell! Grosse wechselt innerhalb der Bundesliga

Bei der SV Ried fiel Mark Grosse in Ungnade. Nun zieht es ihn nach Graz.

Offiziell! Grosse wechselt innerhalb der Bundesliga Foto: © GEPA
Mark Grosse wechselt zum GAK!

Das machen die "Rotjacken" am Mittwochvormittag offiziell - der 26-jährige Steirer verlässt die SV Ried und schließt sich seinem Jugendverein an.

Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, Grosse wird bereits in der Rückrunde für die Grazer auflaufen. Der Vertrag des Offensivspielers läuft bis 2027.

"Es freut mich besonders, dass wir mit Mark Grosse nicht nur einen torgefährlichen Spieler für die Offensive verpflichten konnten, sondern auch eine Personalie, die sich zu 100 % mit dem GAK identifiziert. Mark wird uns noch mehr Optionen im vorderen Drittel geben, auch seine Standardsituation sind eine große Stärke, die uns besser machen wird", schwärmt Sportdirektor Tino Wawra auf der Vereinshomepage.

Seit Sommer 2023 spielte Grosse für die SV Ried. In der Saison 2024/25 wurde er zum Spieler der Saison der ADMIRAL 2. Liga gewählt. Heuer steht der Feldbacher bei drei Toren und einem Assist in 13 Bundesliga-Einsätzen.

