NEWS

Rapid verlängert mit gleich sechs Youngsters

Sechs Spieler der Hütteldorfer verlängern ihre Verträge. Zwei davon haben schon Profi-Erfahrung in der ADMIRAL 2. Liga gesammelt.

Rapid verlängert mit gleich sechs Youngsters Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid verlängert die Verträge von gleich sechs Youngsters bis Sommer 2028.

Aus der Akademie verlängern Predrag Lazic, Stefan Petrovic, David Polke, Emir Smajlovic und Adrian Stankovic. Von der Zweitvertretung dehnt Svetozar Ozvold seinen Kontrakt aus.

Neben Ozvold konnte auch schon Polke erste Minuten bei Rapid II sammeln. "Es ist immer etwas Besonderes, wenn Burschen aus unserer Akademie ihren ersten Vertrag unterschreiben. (…) Wir sind überzeugt, dass die sechs das Potenzial haben, ihren Weg bei Rapid zu machen", so Akademieleiter Willi Schuldes.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Kehrt Ben Bobzien in die Bundesliga zurück?

Transfer-Update: Kehrt Ben Bobzien in die Bundesliga zurück?

Bundesliga
"Meilenstein" - Sturm und GAK wollen gemeinsam Stadion bauen

"Meilenstein" - Sturm und GAK wollen gemeinsam Stadion bauen

Bundesliga
113
Aus Japan! Vienna schnappt sich RLO-Goalgetter

Aus Japan! Vienna schnappt sich RLO-Goalgetter

2. Liga
3
Offiziell! Grosse wechselt innerhalb der Bundesliga

Offiziell! Grosse wechselt innerhalb der Bundesliga

Bundesliga
4
Leihklub will Sturm-Kicker wohl loswerden

Leihklub will Sturm-Kicker wohl loswerden

Bundesliga
26
Horvat-Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Horvat-Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Bundesliga
9
Ägyptischer Youngster auf Probe bei Red Bull Salzburg

Ägyptischer Youngster auf Probe bei Red Bull Salzburg

Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien SK Rapid II 2. Liga