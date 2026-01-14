Der SK Rapid verlängert die Verträge von gleich sechs Youngsters bis Sommer 2028.

Aus der Akademie verlängern Predrag Lazic, Stefan Petrovic, David Polke, Emir Smajlovic und Adrian Stankovic. Von der Zweitvertretung dehnt Svetozar Ozvold seinen Kontrakt aus.

Neben Ozvold konnte auch schon Polke erste Minuten bei Rapid II sammeln. "Es ist immer etwas Besonderes, wenn Burschen aus unserer Akademie ihren ersten Vertrag unterschreiben. (…) Wir sind überzeugt, dass die sechs das Potenzial haben, ihren Weg bei Rapid zu machen", so Akademieleiter Willi Schuldes.