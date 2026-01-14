Angreifer Szymon Wlodarczyk ist derzeit vom österreichischen Meister SK Sturm Graz in die Niederlande an Excelsior Rotterdam verliehen.

Der Pole spielt dort jetzt offenbar keine Rolle mehr. Wie "Algemeen Dagblad" berichtet, möchte der Klub die Leihe beenden, hat Wlodarczyk dies bereits mitgeteilt.

Demnach stand der 23-Jährige nicht mehr im Kader für das Wintertrainingslager. In der Liga stand er zuletzt auch nicht mehr im Aufgebot.

Slowene kommt wohl nicht

Um die Leihe des Polen frühzeitig zu beenden, müssen sich die Niederländer mit Sturm Graz einig werden. In der steirischen Landeshauptstadt konnte sich der Angreifer seit seinem Transfer 2023 nie langfristig durchsetzen. Auch die Leihe in der Vorsaison zu Salernitana war nicht von Erfolg geprägt.

Mit Aldin Jakupovic wird ein Stürmer, der zuletzt mit den Grazern in Verbindung gebracht wurde, den Weg wohl nicht in die Murstadt wählen. Laut "transfermarkt" geht es für den Slowenen in die 2. Deutsche Bundesliga zu Holstein Kiel.