Transfer-Update: Ein neuer Offensivspieler für die SV Ried

LigaZwa-Shootingstar Evan Eghosa Aisowieren schafft den Sprung in die ADMIRAL Bundesliga. Transfer-Update:

Transfer-Update: Ein neuer Offensivspieler für die SV Ried Foto: © SVR/Schröckelsberger
Aufsteiger SV Ried hat am Montag die Verpflichtung von Evan Eghosa Aisowieren fixiert. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom FAC aus Wien nach Oberösterreich. Auch einige Gerüchte kamen zum Wochenbeginn auf.

LAOLA1 fasst wie immer die wichtigsten Entwicklungen am Transfermarkt zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! FAC-Shootingstar wechselt in die Bundesliga >>>

Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb >>>

Ungarischer Flügelspieler bei Salzburg im Gespräch >>>

Wechsel-Freigabe: WSG hat Vertrag mit Offensivspieler aufgelöst >>>

Tio Cipot könnte den GAK im Winter verlassen >>>

Medien: Mark Grosse vor Wechsel nach Graz >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Marco Djuricin und die Vienna gehen getrennte Wege >>>

