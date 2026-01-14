Hartberg leiht ÖFB-Talent aus der deutschen Bundesliga

Konstantin Schopp wechselt leihweise bis zum Sommer vom 1. FSV Mainz 05 zum TSV Hartberg.

Der 20-jährige Innenverteidiger soll in der Heimat wichtige Spielpraxis erhalten, nachdem er in seinem ersten halben Jahr bei den Mainzer Profis im Oberhaus noch nicht zum Zug gekommen war.

Bei der zweiten Mannschaft war der ÖFB-U21-Teamspieler im Herbst in der Regionalliga Südwest elfmal im Einsatz.

"Konstantin ist ein junger, hungriger und talentierter Spieler. Er verfügt über einen guten Körper und bringt eine Größe mit, die wir gut gebrauchen können", sagt Hartberg-Obmann Erich Korherr über den 1,95 Meter großen Abwehrspieler und Sohn von Ex-Hartberg-Trainer Markus Schopp.

Der junge Abwehrspieler stößt am Mittwoch im Trainingslager in Catez zu seinen neuen Teamkollegen.