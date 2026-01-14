Holt Sturm Graz einen Schweizer als Chukwuani-Ersatz?

Hat Sturm Graz bereits einen Nachfolger für Tochi Chukwuani gefunden?

Nach Informationen von "Sky Sport" stehen die "Blackies" vor der Verpflichtung von Ryan Fosso vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard.

Die Ablösesumme soll knapp unter einer Million Euro liegen. Der 23-jährige Schweizer wurde in der Jugend der Young Boys Bern ausgebildet, ehe er über Vaduz in die Niederlande wechselte. Er fühlt sich auf der Sechs zu Hause, kann aber auch in der Raute als Achter spielen.

Bei Fortuna Sittard ist er absoluter Stammspieler und bestritt beinahe jedes Spiel in der Hinrunde über die volle Distanz.