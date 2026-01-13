NEWS

Transfer-Update: Kehrt Ben Bobzien in die Bundesliga zurück?

Der ehemalige Stürmer von Austria Lustenau und Austria Klagenfurt ist wieder im Gespräch. In der ADMIRAL 2. Liga war einiges los. Transfer-Update:

Transfer-Update: Kehrt Ben Bobzien in die Bundesliga zurück? Foto: © GETTY
In der ADMIRAL 2. Liga war am 13. Jänner viel los. Gleich vier Vereine vermeldeten Veränderungen in ihrem Kader. Auch ein brisantes Gerücht tauchte in der ADMIRAL Bundesliga auf.

LAOLA1 fasst für euch das neueste Geschehen am Transfermarkt zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

LASK zeigt Interesse an ehemaliger Klagenfurt-Leihgabe >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Vienna verpflichtet Ex-Klagenfurt-Abwehrspieler >>>

FAC präsentiert ersten Winterneuzugang >>>

Stürmer und Co-Trainer: Zwei Abgänge bei LigaZwa-Schlusslicht >>>

Auflösung! SKN trennt sich von Transfer-Missverständnis >>>

