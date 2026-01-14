Chukwuani-Ersatz: Sturm präsentiert neuen Mittelfeldspieler

Der SK Sturm Graz verpflichtet Ryan Fosso von Fortuna Sittard. Das geben die Steirer am Mittwochabend bekannt.

Der 23-jährige Mittelfeldakteur spielte seit Sommer 2024 in der Eredivisie, wo er in den letzten eineinhalb Jahren Stammspieler war. Für Fortuna Sittard lief er 51 Mal auf.

In der Schweiz stand er bis zur U21 für die Young Boys aus Bern auf dem Feld, dann wechselte er zum FC Vaduz. Fosso war Teil der Mannschaft, die sich in der Conference-League-Qualifikation gegen den SK Rapid durchsetzte.

Fosso besitzt die Staatsbürgerschaft der Schweiz und jene von Kamerun. Er gilt bei Sturm als Nachfolger von Tochi Chukwuani, der vor wenigen Tagen zu den Rangers nach Schottland wechselte.

Viel Interesse an Fosso

"Ryan Fosso bringt neben enormer Athletik auch Spielintelligenz, Dynamik und Mentalität mit – viele Eigenschaften, die wir für diese Position gesucht haben. Er ist ein Spieler, der mit seinen 23 Jahren großes Potenzial besitzt, aber auch bereits über einige Erfahrung verfügt und seine Qualitäten in der höchsten niederländischen Spielklasse bereits unter Beweis stellen konnte", sagt Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Der Deutsche weiters: "Wir sind überzeugt, dass Ryan sportlich wie menschlich sehr gut zu unserem Verein passt, unsere Mannschaft verstärken wird." Fosso habe sich trotz einer Vielzahl internationaler Angebote für einen Wechsel nach Graz entschieden.

Der Neuzugang blickt motiviert auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Herausforderung in Graz. Der SK Sturm ist ein großer Klub in Österreich, der auch international immer wieder für Aufsehen gesorgt hat. Ich werde alles geben, um dem Team bestmöglich zu helfen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Nun möchte ich schnell meine Teamkollegen kennenlernen und hart daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen."