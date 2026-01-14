Aus Japan! Vienna schnappt sich RLO-Goalgetter

Die Vienna verbucht den nächsten Neuzugang!

Nach Marco Gantschnig wechselt Meguru Odagaki vom FCM Traiskirchen nach Wien-Döbling.

Der 28-jährige Japaner geigte in der Regionalliga Ost im Herbst groß auf, machte in 16 Spielen elf Tore. Nach nur einem halben Jahr wechselt der Flügelspieler nun eine Liga höher.

Über Deutschland und Japan nach Österreich

Odagaki wechselte einst aus dem Nachwuchs von Gamba Osaka zu Alemannia Aachen - nach mehreren Stationen in Deutschland ging es zurück in die Heimat, ehe der 1,65-Meter große Japaner Anfang 2025 nach Österreich kam. Über den FavAC landete er in Traiskirchen.

Vienna-Trainer Hans Kleer: "Wir sind sehr glücklich, dass sich Meguru für einen Wechsel zur Vienna entschieden hat. Er hat in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Entwicklung genommen und sich mit konstant starken Leistungen empfohlen. Mit seiner Technik, seinem Tempo und seiner Torgefahr wird er unser Spiel definitiv bereichern."

Odagaki freut sich ebenfalls auf die neue Herausforderung: "Der Wechsel zur Vienna ist für mich der nächste wichtige Schritt in meiner Karriere. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Leistungen helfen und alles dafür tun, um den Fans und diesem traditionsreichen Verein viel Freude bereiten."