Ägyptischer Youngster auf Probe bei Red Bull Salzburg

Ein 17-jähriger Ägypter versucht sich in der Red Bull Akademie. In seinem Heimatland ist er Nachwuchsnationalspieler.

Foto: © GEPA
Der FC Red Bull Salzburg ist bekannt dafür, Ausschau nach jungen Talenten zu halten. Dabei verpflichten die Mozartstädter junge ausländische Talente bereits für den Kooperationsverein FC Liefering oder die Red Bull Akademie, um sie im eigenen Hause für die Profis vorzubereiten.

Nour Ashraf (17) von Enppi Club aus Ägypten ist derzeit auf Probetraining bei den "Bullen", das verkündet Enppi Club via "X". Der Innenverteidiger ist 14-facher ägyptischer U17-Nationalspieler und läuft für die U21 seines Klubs auf.

"Dies ist ein weiterer Schritt, der sein großes Talent und sein herausragendes Niveau innerhalb des Enppi-Klubs und der ägyptischen Nationalmannschaft bestätigt", schreibt der ägyptische Erstligist.

