Horvat-Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Was bringt die Zukunft für Tomi Horvat?

Am Sonntag kamen Gerüchte auf, dass der 26-jährige Mittelfeldspieler den SK Sturm Graz in Richtung Bristol City verlassen könnte (Alle Infos >>>).

Im Rahmen des Winter-Trainingslagers in Marbella äußerte sich nun Sportchef Michael Parensen gegenüber der "Kleinen Zeitung".

"Wir sind froh, Tomi bei uns zu haben und planen mit ihm auch im Frühjahr. Ich habe die Gerüchte auch nur vernommen. Bisher gibt es nichts Konkretes", so Parensen.

Dafür könnte sich in Kürze etwas auf der Zugangsseite tun. Ein neuer Mittelfeldspieler soll ante portas stehen >>>