Lockt Helm einen Ex-Schützling zur Austria?

Die Wiener Austria sucht für das Frühjahr einen neuen Stürmer.

Wie "Sky"-Reporter Eric Niederseer auf "X" berichtet, interessieren sich die Veilchen für Jaden Montnor von Aris Limassol (Zypern). Auch aus der 2. Deutschen Bundesliga soll es Interesse am Nationalspieler Surinames geben.

Kickte beim SKN unter Helm

Eingefleischte Fans des heimischen Fußballs dürften Montnor kennen. Zwischen 2021 und 2023 trug er das Trikot des SKN St. Pölten, kennt von dort auch Austria-Coach Stephan Helm. In der ADMIRAL 2. Liga hat Montnor in 32 Spielen acht Tore und acht Assists verbucht.

Der Vertrag des Angreifers auf Zypern läuft noch bis Sommer 2028. Sollte die Austria zuschlagen, erscheint eine Leihe mit Kaufoption realistisch.

In der laufenden Saison hat der gebürtige Niederländer in 22 Pflichtspielen sieben Tore und drei Vorlagen angeschrieben.