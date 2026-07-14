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Sturm Graz hat eine neue Nummer 9

Die Grazer verlängern die Zusammenarbeit mit einem Mittelstürmer, der "bald schon wieder sehr viel Freude bereiten" soll.

Sturm Graz hat eine neue Nummer 9 Foto: © GEPA
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Leon Grgic verlängert beim SK Sturm Graz.

Das verkünden die "Blackies" am Dienstag offiziell.

Der Angreifer (20) unterschreibt in Graz-Liebenau einen "langfristigen Vertrag" und läuft künftig mit der Rückennummer neun auf.

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"Körperlichkeit, Tiefgang und Tempo"

In der vergangenen Spielzeit kam der kroatische U21-Nationalspieler aufgrund einer im Dezember erlittenen schweren Knieverletzung nur auf 16 Pflichtspieleinsätze (drei Tore, ein Assist).

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: "Leon ist ein Eigenbauspieler, in der Steiermark geboren, mit extrem hoher Identifikation zum SK Sturm. Als Angreifer bringt er ein tolles Profil mit, verbindet die Instinkte eines Strafraumstürmers mit guter Körperlichkeit, Tiefgang und Tempo. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Vertrag beim SK Sturm verlängert."

Sturm vertraut auf "stolzen" Grgic

Gezweifelt habe man an einer gemeinsamen Zukunft mit Grgic nie: "Trotz seiner schweren Verletzung stand unser unbedingter Wille, Leon weiter an uns zu binden, nie in Frage. Er befindet sich absolut im Plan in seiner Reha, macht tägliche Fortschritte und wird uns sicher bald wieder sehr viel Freude bereiten."

Leon Grgic sagt: "Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei meinem Jugendverein Sturm Graz zu verlängern. Seit der U9 darf ich mich hier Tag für Tag weiterentwickeln und trage mittlerweile seit über elf Jahren voller Stolz das schwarz-weiße Trikot. Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, besonders in meiner Verletzungszeit. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich meinen Weg hier weitergehen und meinen Vertrag verlängern möchte. Jetzt freue ich mich darauf, bald wieder voll fit zu sein und gemeinsam mit den Sturm-Fans auf dem Platz alles zu geben."

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