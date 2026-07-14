Auf der Suche nach einem neuen Stürmer soll der SK Sturm Graz Filip Skorb von Celtic Glasgow ins Auge gefasst haben. Das geht aus einem Bericht der "Daily Record" hervor.

Das Rennen um den polnischen U19-Nationalspieler soll dem Bericht zufolge jedoch US Lecce anführen.

Polnischer U-Nationalspieler

Italienischen Medienberichten zufolge steht ein Transfer des 18-jährigen Mittelstürmers sogar kurz bevor. Dem österreichischen Vizemeister werden lediglich Außenseiterchancen eingeräumt.

In der abgelaufenen Saison traf er für Celtic B in 28 Pflichtspielen sechs Mal. Für Polens U19-Nationalteam blieb er in seinen ersten drei Spielen ohne Treffer. Dafür überzeugte er bei der U18-Auswahl mit einer starken Trefferquote (sechs Tore in sieben Spielen).