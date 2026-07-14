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Großer Umbruch bei RBS! Kjaergaard, Terzic und Co. aussortiert

Gleich sieben ehemalige Stammspieler müssen Red Bull Salzburg verlassen.

Großer Umbruch bei RBS! Kjaergaard, Terzic und Co. aussortiert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Beim FC Red Bull Salzburg bleibt im laufenden Sommer kein Stein auf dem anderen.

Neben Neo-Cheftrainer Danny Röhl heuerten beim einstigen Serienmeister im laufenden Transferfenster bereits zahlreiche namhafte Neuverpflichtungen an.

Zuletzt setzten die "Bullen" mit der Unterschrift von Haris Tabakovic ein großes Ausrufezeichen (alle Infos >>>).

Wo es Neuzugänge gibt, braucht es aber auch Abschiede: Bei den Mozartstädtern trifft es nun offenbar gleich sieben teils hochprominente Personalien.

Bundesliga: Alle fixen Transfers und Gerüchte im Sommer 2026 >>>

Kjaergaard, Terzic und Co. müssen gehen

Am Trainingslager in Flachau nahmen 31 Spieler teil. Während Spieler wie Tim Drexler, Karim Konate, John Mellberg und Justin Omoregie individuell trainierten, waren sieben Namen gar nicht anwesend.

Maurits Kjaergaard, Valentin Sulzbacher, Aleksa Terzic, Lucas Gourna-Douath, Hendry Blank, Zeteny Jano und Mamady Diambou - wie die "Krone" schreibt, sollen sie den Klub sobald als möglich verlassen.

Einen neuen Klub hat offiziell noch keiner der sieben Akteure gefunden, an Lösungen soll aber intensiv gearbeitet werden.

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