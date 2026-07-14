Der FC Blau-Weiß Linz macht den zweiten Transfer des Tages offiziell!

Dario Kreiker wechselt vom tschechischen Erstliga-Absteiger Dukla Prag zum FC Blau-Weiß Linz. Sein Vertrag bei den Linzern läuft bis 2028.

Fußballerisch wurde der 23-jährige Außenbahnspieler beim FK Austria Wien groß, neben zwölf Pflichtspielen für die Profis absolvierte er 28 Pflichtspiele für die Young Violets und 61 für den einstigen Kooperationsverein SV Stripfing.

In der Rückrunde der Saison 2025/26 war er für den tschechischen Erstligisten Dukla Prag aktiv. Auch zwei Länderspiele für die österreichische U21-Auswahl stehen auf seiner Vita.

Köllner freut sich auf "physisch außergewöhnlichen Wingback"

"Ich bin froh, dass wir schlussendlich eine Lösung mit Dukla Prag finden konnten und Dario ab sofort Teil unserer Mannschaft ist. Wir hatten ihn schon länger am Schirm, weil er aufgrund seines Profils und seiner Fähigkeiten für uns auf mehreren Positionen ein sehr spannender Spieler ist. Er bringt nicht nur alle Voraussetzungen mit, die wir auf den Außenpositionen benötigen, sondern verfügt darüber hinaus noch über großes Entwicklungspotenzial", freut sich Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Für Trainer Michael Köllner bringt er die idealen Voraussetzungen für die Wingback-Position mit: "Mit Dario beschäftigen wir uns schon seit längerem. Umso erfreulicher ist es, dass wir nun einen Spieler mit diesem Profil in unserem Kader begrüßen dürfen. Dario ist ein physisch außergewöhnlicher Wingback, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann. Seine Sprint-, Pressing- und Tiefenlaufwerte passen perfekt zum Anforderungsprofil unseres Spielsystems. Mit der Verpflichtung von Dario sind wir nun auf beiden Außenbahnen bestens gerüstet und sehr gut aufgestellt für die kommende Saison."

Am Vormittag wurde bereits ein weiterer Neuzugang offiziell vorgestellt >>>