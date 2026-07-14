NEWS

Rapid geht bei Mittelfeld-Kandidat leer aus

Ein Marokkaner wurde als möglicher Ersatzmann für Wechselkandidat Romeo Amane gehandelt. Dessen Zukunft liegt nun jedoch nicht in Wien-Hütteldorf.

Rapid geht bei Mittelfeld-Kandidat leer aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Anouar El Azzouzi wechselt nicht zum SK Rapid.

Der Marokkaner (25) verlässt Fortuna Düsseldorf und schließt sich Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio an. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Für den zentralen Mittelfeldspieler wird keine Ablöse fällig, sein Vertrag bei den Westfalen besaß durch den Abstieg in die 3. Liga keine Gültigkeit mehr.

Vergangenen Sommer Kandidat beim FAK

El Azzouzi war zuletzt auch mit einem Wechsel nach Wien-Hütteldorf in Verbindung gebracht worden.

Der gebürtige Niederländer soll als potenzieller Ersatz für Abschiedskandidat Romeo Amane im Gespräch gewesen sein. Vergangenen Sommer wurde der Spieler auch bei Erzrivale Austria Wien gehandelt.

Vor seinem 1,5-Millionen-Euro-Wechsel zu Düsseldorf spielte El Azzouzi für Zweitligist FC Dordrecht sowie Eredivisie-Klub PEC Zwolle.

Mehr zum Thema

Bericht: Leverkusen lässt Alajbegovic nach Italien ziehen

Bericht: Leverkusen lässt Alajbegovic nach Italien ziehen

Deutsche Bundesliga
Transfer-Update: "Bulldozer" für Ried, neuer Klub für Aiwu?

Transfer-Update: "Bulldozer" für Ried, neuer Klub für Aiwu?

Bundesliga
Aiwu: Neuer Klub gefunden?

Aiwu: Neuer Klub gefunden?

Bundesliga
82
Fix! SV Ried verpflichtet Stürmer mit Ligue-1-Erfahrung

Fix! SV Ried verpflichtet Stürmer mit Ligue-1-Erfahrung

Bundesliga
1
Stojanovic nach Salzburg: Das ist der Stand

Stojanovic nach Salzburg: Das ist der Stand

Bundesliga
23
Husein Balic kehrt nach Österreich zurück

Husein Balic kehrt nach Österreich zurück

Bundesliga
3
Hartberg verpflichtet Ostliga-Kicker

Hartberg verpflichtet Ostliga-Kicker

Bundesliga
4

Kommentare

PEC Zwolle Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg Admiral Bundesliga Fußball Frosinone Calcio Italien (Fußball) Transfermarkt Anouar El Azzouzi SK Rapid