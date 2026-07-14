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Rapid geht bei Mittelfeld-Kandidat leer aus
Ein Marokkaner wurde als möglicher Ersatzmann für Wechselkandidat Romeo Amane gehandelt. Dessen Zukunft liegt nun jedoch nicht in Wien-Hütteldorf.
Anouar El Azzouzi wechselt nicht zum SK Rapid.
Der Marokkaner (25) verlässt Fortuna Düsseldorf und schließt sich Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio an. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
Für den zentralen Mittelfeldspieler wird keine Ablöse fällig, sein Vertrag bei den Westfalen besaß durch den Abstieg in die 3. Liga keine Gültigkeit mehr.
Vergangenen Sommer Kandidat beim FAK
El Azzouzi war zuletzt auch mit einem Wechsel nach Wien-Hütteldorf in Verbindung gebracht worden.
Der gebürtige Niederländer soll als potenzieller Ersatz für Abschiedskandidat Romeo Amane im Gespräch gewesen sein. Vergangenen Sommer wurde der Spieler auch bei Erzrivale Austria Wien gehandelt.
Vor seinem 1,5-Millionen-Euro-Wechsel zu Düsseldorf spielte El Azzouzi für Zweitligist FC Dordrecht sowie Eredivisie-Klub PEC Zwolle.