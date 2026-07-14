ÖFB-Kicker wechselt nach Kambodscha

Johannes Tartarotti hat einen neuen Verein gefunden.

Jedoch bleibt der Vorarlberger nach seinem Abschied von Schwarz-Weiß Bregenz nicht in Österreich. Wie die "Krone" berichtet, wechselt Tartarotti zum kambodschanischen Meister Svay Rieng.

Tartarotti ist damit der erste österreichische Fußballer, der in Kambodscha anheuert.

"Finaziell lukrativ und sportlich reizvoll"

In der Meisterschaft kommt der 26-Jährige aber nicht zum Einsatz, da er dort zunächst keine Spielberechtigung hat. Dafür darf er in der zweiten asiatischen Champions League spielen, dem Pendant zur Europa League.

Der Mittelfeldspieler selbst sagt über den Wechsel: "Für mich ist der Schritt nach Kambodscha finanziell sehr lukrativ und sportlich ausgesprochen reizvoll. Es gab gute Gespräche mit den Klubverantwortlichen, vorerst per Videocall und seit gestern in Phnom Penh."