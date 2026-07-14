Ex-Salzburg-Verteidiger in der Premier League im Gespräch

Abwehrspieler Oumar Solet (26) wird mit einem Wechsel von Udinese Calcio zu Leeds United in Verbindung gebracht.

Der italienische Journalist Francesco Guerrieri und "Messaggero Veneto" berichten über das Interesse des Premier-League-Klubs. Als Ablöse wird eine Summe in der Höhe von 25 Millionen Euro kolportiert. Solets Marktwert liegt bei 23 Millionen Euro.

Vertrag in Salzburg aufgelöst

Der französische Innenverteidiger hatte im Herbst 2024 in der Serie A bei Udinese unterschrieben, nachdem sein Vertrag beim FC Red Bull Salzburg in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden war.

Solet soll bei den Salzburgern mit Disziplinlosigkeiten aufgefallen sein. Im Sommer 2024 scheiterte ein Wechsel zur TSG Hoffenheim am Medizincheck, danach wurde Solet ins Training von Kooperationspartner FC Liefering versetzt. In der Folge kam es zur Vertragsauflösung.

In Italien schraubte Solet seinen Marktwert wieder in die Höhe. In der abgelaufenen Saison war er Stammspieler bei Udinese, er kam auf 35 Serie-A-Einsätze.

Leeds schloss die vergangene Premier-League-Saison auf Platz 14 ab und verpflichtete im letzten Jahr bereits Innenverteidiger Jaka Bijol von Udinese.