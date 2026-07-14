Überraschung! Voitsbergs Erfolgscoach zieht sich zurück

Schwerer Schlag für den ASK Voitsberg!

Aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung tritt Erfolgstrainer David Preiß als Cheftrainer des Zweitliga-Aufsteigers zurück.

Er verlässt den Klub auf eigenen Wunsch, um seinen vollen Fokus auf die neuerliche Operation und seine vollständige Genesung richten zu können.

Interimistisch wird Stefan Nutz das Training der Steirer leiten. Der langjährige Bundesliga-Profi gehört seit letzter Saison dem Trainerteam an. Er soll den Klub durch die Vorbereitung führen, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden wurde.