Vier internationale Testspieler bei der Admira auf dem Prüfstand

Bei der Admira sind seit Wochenbeginn vier internationale Testspieler im Einsatz. Das Quartett soll sich im Training für eine Festverpflichtung empfehlen.

Konkret handelt es sich um den nigerianischen Linksverteidiger Victor Ehibe (vereinslos, zuletzt beim FC Koper), den niederländischen Mittelfeldspieler Xavi Woudstra (Almere City FC U23), den ghanaischen Angreifer Benjamin Nyarko (Slovan Liberec) sowie den bosnischen Angreifer Arbnor Prenqi (vereinslos, zuletzt GAK).

"Auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten ist es unser Ziel, Spieler zu verpflichten, denen wir es rasch zutrauen, Startelfqualitäten nachhaltig zu zeigen! Zudem müssen perspektivische Überlegungen ebenso erfüllt werden, wie der Umstand keinem unserer aktuell entwicklungsstärksten Eigenbauspieler mögliche Wettspielzeit auf 2. Liga Niveau wegzunehmen. Durch die strategische Partnerschaft mit der DSM Gruppe eröffnen sich dadurch zusätzliche hochspannende Optionen für unseren Verein", erklärt Sportdirektor Ralf Muhr.

Die Partnerschaft mit der DSM AG sorgt beim Fanklub für Unbehagen >>>