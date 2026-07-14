NEWS

Vier internationale Testspieler bei der Admira auf dem Prüfstand

Seit Montag trainieren vier internationale Testspieler bei der Admira mit. Man ist auf der Suche nach Spielern, denen man zutraut, "nachhaltig Startelfqualitäten zu zeigen".

Vier internationale Testspieler bei der Admira auf dem Prüfstand Foto: © IMAGO / Yigit Örme
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bei der Admira sind seit Wochenbeginn vier internationale Testspieler im Einsatz. Das Quartett soll sich im Training für eine Festverpflichtung empfehlen.

Konkret handelt es sich um den nigerianischen Linksverteidiger Victor Ehibe (vereinslos, zuletzt beim FC Koper), den niederländischen Mittelfeldspieler Xavi Woudstra (Almere City FC U23), den ghanaischen Angreifer Benjamin Nyarko (Slovan Liberec) sowie den bosnischen Angreifer Arbnor Prenqi (vereinslos, zuletzt GAK).

"Auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten ist es unser Ziel, Spieler zu verpflichten, denen wir es rasch zutrauen, Startelfqualitäten nachhaltig zu zeigen! Zudem müssen perspektivische Überlegungen ebenso erfüllt werden, wie der Umstand keinem unserer aktuell entwicklungsstärksten Eigenbauspieler mögliche Wettspielzeit auf 2. Liga Niveau wegzunehmen. Durch die strategische Partnerschaft mit der DSM Gruppe eröffnen sich dadurch zusätzliche hochspannende Optionen für unseren Verein", erklärt Sportdirektor Ralf Muhr.

Die Partnerschaft mit der DSM AG sorgt beim Fanklub für Unbehagen >>>

Mehr zum Thema

"Deal ist brandgefährlich!": Admira-Fanklub übt scharfe Kritik

"Deal ist brandgefährlich!": Admira-Fanklub übt scharfe Kritik

2. Liga
16
Blau-Weiß Linz gibt Verpflichtung von Ex-Austria-Talent bekannt

Blau-Weiß Linz gibt Verpflichtung von Ex-Austria-Talent bekannt

2. Liga
2
Überraschung! Voitsbergs Erfolgscoach zieht sich zurück

Überraschung! Voitsbergs Erfolgscoach zieht sich zurück

2. Liga
3
Fix! Blau-Weiß Linz holt ukrainischen U21-Teamspieler

Fix! Blau-Weiß Linz holt ukrainischen U21-Teamspieler

2. Liga
Fix: SW Bregenz verpflichtet Social-Media-Star

Fix: SW Bregenz verpflichtet Social-Media-Star

2. Liga
1
Neue Aufgabe für Ex-Sturm-Kapitän Hierländer

Neue Aufgabe für Ex-Sturm-Kapitän Hierländer

2. Liga
10
Neue Nummer neun! Sturm Graz verlängert mit Angreifer

Neue Nummer neun! Sturm Graz verlängert mit Angreifer

Bundesliga

Kommentare

2. Liga Fußball Admira Wacker Ralf Muhr Benjamin Nyarko