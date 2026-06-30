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Transfer-Update: Nächster lukrativer Abgang beim WAC?
Die Lavanttaler könnten wieder einmal viel Geld durch einen Transfer einnehmen. Ein Rapidler darf hingegen aktuell noch nicht wechseln. Das Transfer-Update:
Die Gerüchteküche brodelt im österreichischen Fußball!
Auch am Dienstag ranken sich mögliche Verpflichtungen an eventuelle Abgänge. Beim WAC könnte es bald Bewegung geben, ein Rapidler darf hingegen (noch) nicht wechseln.
Lustenau, Ried und die WSG Tirol geben hingegen bereits Neuverpflichtungen bekannt.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt:
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"Wird passieren" - Geht Thierno Ballo in Frankreichs zweite Liga?
Interesse bestätigt: Wechselt Ex-Rapidler zum WAC?
Will Ex-Sturm-Trainer Patrik Mijic aus Hartberg holen?
Nächster Neuzugang! Ried verpflichtet färöischen Nationalspieler
Verpflichtet der LASK einen Innenverteidiger aus Schottland?
WSG Tirol holt Leihspieler von Premier-League-Klub
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Keine Freigabe: Verteidiger bleibt vorerst bei Rapid
ADMIRAL 2. Liga:
Verteidiger im Anflug: Wacker bedient sich bei der Konkurrenz
Sport-Club-Kicker wechselt leihweise zu Rapid
ÖFB-Legionäre: