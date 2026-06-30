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Transfer-Update: Nächster lukrativer Abgang beim WAC?

Die Lavanttaler könnten wieder einmal viel Geld durch einen Transfer einnehmen. Ein Rapidler darf hingegen aktuell noch nicht wechseln. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Nächster lukrativer Abgang beim WAC? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Gerüchteküche brodelt im österreichischen Fußball!

Auch am Dienstag ranken sich mögliche Verpflichtungen an eventuelle Abgänge. Beim WAC könnte es bald Bewegung geben, ein Rapidler darf hingegen (noch) nicht wechseln.

Lustenau, Ried und die WSG Tirol geben hingegen bereits Neuverpflichtungen bekannt.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt:

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