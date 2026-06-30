NEWS

Sport-Club-Kicker wechselt leihweise zu Rapid

Emirhan Tütünci unterschreibt in Hütteldorf, wo er die zweite Mannschaft unterstützen soll.

Sport-Club-Kicker wechselt leihweise zu Rapid Foto: © SK Rapid
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid II verstärkt sich mit Emirhan Tütünci.

Wie die Grün-Weißen am Dienstag vermelden, wird der Linksverteidiger für ein Jahr vom Wiener Sport-Club ausgeliehen.

Tütünci überzeugte zuletzt als Probespieler in Hütteldorf und darf sich nun in der zweiten Mannschaft in der ADMIRAL 2. Liga beweisen.

"Ich bin sehr glücklich hier zu sein und möchte im kommenden Jahr alles dafür geben, mich sportlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen", so Tütünci.

Katzer: "Freut mich, dass es geklappt hat"

Der 20-jährige Österreicher absolvierte vergangene Saison 27 Einsätze für den Wiener Sport-Club in der Regionalliga Ost.

Rapid-Sportchef Markus Katzer sagt über den Transfer: "Mit Emirhan kommt ein Spieler leihweise zu uns, der in der Vorsaison sehr verlässliche und konstant gute Leistungen in der Regionalliga Ost abrufen konnte. Es freut mich, dass die Leihe geklappt hat und ich wünsche ihm in der kommenden Saison alles Gute bei uns."

Mehr zum Thema

Nach Vertragsende bei Rapid: Youngster mit neuem Klub einig

Nach Vertragsende bei Rapid: Youngster mit neuem Klub einig

2. Liga
3
Austria-Kicker geht nach Vertragsende in die 2. Liga

Austria-Kicker geht nach Vertragsende in die 2. Liga

2. Liga
2. Liga: Traditionsduell zum Auftakt der neuen Saison

2. Liga: Traditionsduell zum Auftakt der neuen Saison

2. Liga
Interesse bestätigt: Wechselt Ex-Rapidler zum WAC?

Interesse bestätigt: Wechselt Ex-Rapidler zum WAC?

Bundesliga
Nach Zürich-Aus: LAFC bekräftigt Bekenntnis zu Wacker Innsbruck

Nach Zürich-Aus: LAFC bekräftigt Bekenntnis zu Wacker Innsbruck

2. Liga
"Wird passieren" - Geht Thierno Ballo in Frankreichs zweite Liga?

"Wird passieren" - Geht Thierno Ballo in Frankreichs zweite Liga?

Bundesliga
Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

International
1

Kommentare

2. Liga Fußball Wiener Sportclub SK Rapid II Transfermarkt Emirhan Tütünci