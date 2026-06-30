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Will Ex-Sturm-Trainer Patrik Mijic aus Hartberg holen?

Der Stürmer war vergangene Saison ausgeliehen. Folgt nun der Wechsel nach Slowenien zu NK Maribor?

Will Ex-Sturm-Trainer Patrik Mijic aus Hartberg holen? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Verlässt Patrik Mijic den TSV Hartberg in diesem Sommer vollkommen?

Bereits im vergangenen Halbjahr war der 27-jährige Stürmer an Kifisia verliehen. In Griechenland blieb er in zehn Pflichtspielen allerdings ohne Tor.

In Hartberg steht der Kroate zwar noch bis 2027 unter Vertrag, womöglich könnte sich aber der nächste Wechsel anbahnen.

Wie das slowenische Medium "Planet Nogomet" berichtet, sei Mijic der Wunschtransfer von NK-Maribor-Trainer Darko Milanic.

Eine Sturm-Legende

Milanic kennt den steirischen Fußball bestens. Als Spieler schnürte er zwischen 1993 und 2000 die Schuhe für den SK Sturm und wurde mit den Grazern zwei Mal Meister und drei Mal Cupsieger. Zudem war Milanic von 2013 bis 2014 Cheftrainer von Sturm.

Seit einer Woche steht Milanic als neuer Trainer von NK Maribor fest. Den slowenischen Verein betreute er zuvor bereits von 2008 bis 2013 und dann wieder von 2016 bis 2020.

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