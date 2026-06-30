Jetzt fix! Aufsteiger Lustenau holt Mittelstürmer aus Hoffenheim

Aufsteiger Austria Lustenau verstärkt sich mit einem Mittelstürmer!

Das geben die Vorarlberger am Dienstagabend bekannt. Mit Precious Benjamin kommt ein 19-jähriger Nigerianer leihweise für eine Saison von der TSG Hoffenheim ins Ländle.

In der Vorsaison bei Altach

Benjamin kam im Winter 2025 aus seiner Heimat vom Grassrunners FC zur U19 der Kraichgauer, wo er es einmal in den Spieltagskader der Bundesligamannschaft schaffte. Gegen den FC Bayern kam er damals aber nicht zum Einsatz. Vorarlberg kennt Benjamin bereits, in der abgelaufenen Saison war er als Leihspieler beim SCR Altach (sieben Bundesligaeinsätze).

Benjamin war schon in den vergangen Wochen als Testspieler bei der Austria, wo er Trainer Markus Mader von seinen Anlagen überzeugen konnte.

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"Ich freue mich sehr, künftig das Trikot des SC Austria Lustenau zu tragen. Es ist eine große Ehre, diese Farben zu vertreten und die Verantwortung zu übernehmen, die mit diesem Wappen verbunden ist. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden und kann es kaum erwarten, loszulegen", wird Benjamin in der Presseaussendung zitiert.

Sportdirektor Dieter Alge sagt: "Mit Precious gewinnen wir einen jungen, sehr talentierten Spieler, der großes Potenzial mitbringt und perfekt zu unserer Philosophie passt. Trotz seines jungen Alters hat er bereits auf hohem Niveau trainiert und bringt spannende Anlagen als Stürmer mit. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die optimalen Voraussetzungen vorfindet, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen."