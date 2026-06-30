Der Nächste bitte!

Die SV Ried präsentiert nach Stefan Schwab, Lukas Malicsek und Jeadin Rhodes den vierten externen Neuzugang für die Saison 2026/27. Wie die Innviertler am Dienstag vermelden, wechselt Samuel Chukwudi nach Oberösterreich.

Der Nationalspieler der Färöer unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Zuletzt war der Innenverteidiger beim finnischen Erstligisten SJK Seinäjoki aktiv.

"Bringt starke physische Präsenz mit"

"Mit Samuel Chukwudi gewinnen wir einen jungen, hungrigen Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial für die SV Oberbank Ried. Er ist gerade 23 Jahre alt geworden, bringt mit fast zwei Metern eine starke physische Präsenz mit und hat sich bei SJK Seinäjoki in Finnland bereits auf gutem Niveau bewährt", sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

"Dass er in diesem Alter schon Stammspieler der färöischen Nationalmannschaft ist, zeigt seine Qualität und Mentalität", so der 38-Jährige weiter.

"Sehe in Ried eine gute Zukunft"

"Die Entscheidung für Ried ist mir leicht gefallen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen sind von Beginn an sehr positiv verlaufen. Ich sehe bei diesem Verein eine gute Zukunft. Auch die Liga ist besser als jene, wo ich bisher war", sagt Samuel Chukwudi, der bisher neun A-Länderspiele für die Färöer absolviert hat.

"Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier in Ried bin. Ich möchte mich so schnell es geht in die Startelf spielen und so viele Spiele wie möglich bestreiten", so Chukwudi.