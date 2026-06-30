"Wird passieren" - Geht Thierno Ballo in Frankreichs zweite Liga?

Beim Wolfsberger AC wird sich in den nächsten Wochen noch einiges tun am Transfermarkt.

Unter anderem soll Thierno Ballo den Verein verlassen. Das bestätigt WAC-Trainer Thomas Silberberger gegenüber der "Krone": "Ein Auslandstransfer wird passieren."

Auch deshalb absolvierte er bislang nur individuelle Einheiten beim Vorbereitungsstart des WAC.

Saint-Etienne oder Le Havre?

Laut "Krone"-Infos sei der französische Zweitligist AS Saint-Etienne Hauptanwärter auf einen Ballo-Transfer. Auch Ligue-1-Verein Le Havre soll noch im Rennen sein.

Als Ablöse winkt dem Wolfsberger AC wohl eine Summe von über drei Millionen Euro.

Ballo steht im Lavanttal noch bis 2027 unter Vertrag. In der vergangenen Saison war der 24-Jährige in Englands zweite Liga an den FC Millwall verliehen. In der Championship verbuchte er ein Tor und sieben Assists in 31 Spielen.

Fitz und Prelec bleiben Thema

Sollte Ballo den WAC verlassen, gilt nach wie vor Dominik Fitz als Option. "Er ist einer von mehreren Spielern", spricht Silberberger offen über das Interesse am 27-jährigen Mittelfeldspieler von Minnestoa United.

"Es gibt zwei Offensivpositionen, die ich gerne besetzen würde. Auch Nik Prelec bleibt noch in der Verlosung", erklärt Silberberger. Der 25-jährige Stürmer hat bei Cagliari Calcio noch einen Vertrag bis 2027.