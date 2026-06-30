Keine Freigabe: Verteidiger bleibt vorerst bei Rapid

Benjamin Böckle wird vorerst beim SK Rapid bleiben.

Der 24-jährige Abwehrspieler hat ein gutes Leihjahr bei der WSG Tirol hinter sich und weckte das Interesse von einigen Vereinen, darunter dem SCR Altach.

Trainer Johannes Hoff Thorup schiebt einem Transfer des Linksverteidigers gegenüber dem "Kurier" aber einen Riegel vor: "Böckle war verletzt, deswegen kann ich ihn noch zu wenig einschätzen. Ich will ihn noch genauer beobachten."

Böckle ist auf der linken Abwehrseite eine Alternative zu Jannes Horn, der mit einer Achillessehnenverletzung weiterhin rekonvaleszent ist. Beim Deutschen ist unklar, ob er bis zum Saisonstart wieder rechtzeitig fit sein wird.