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Keine Freigabe: Verteidiger bleibt vorerst bei Rapid

Der Abwehrspieler hat nach einem guten Leihjahr Interesse geweckt. Trainer Johannes Hoff Thorup will ihn jedoch genauer unter die Lupe nehmen.

Keine Freigabe: Verteidiger bleibt vorerst bei Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Benjamin Böckle wird vorerst beim SK Rapid bleiben.

Der 24-jährige Abwehrspieler hat ein gutes Leihjahr bei der WSG Tirol hinter sich und weckte das Interesse von einigen Vereinen, darunter dem SCR Altach.

Trainer Johannes Hoff Thorup schiebt einem Transfer des Linksverteidigers gegenüber dem "Kurier" aber einen Riegel vor: "Böckle war verletzt, deswegen kann ich ihn noch zu wenig einschätzen. Ich will ihn noch genauer beobachten."

Böckle ist auf der linken Abwehrseite eine Alternative zu Jannes Horn, der mit einer Achillessehnenverletzung weiterhin rekonvaleszent ist. Beim Deutschen ist unklar, ob er bis zum Saisonstart wieder rechtzeitig fit sein wird.

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